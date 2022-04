In autostrada a 417 km/h: tutto legale

BERLINO - L'episodio del miliardario ceco che si era filmato mentre percorreva l'autostrada tra Berlino e Hannover ad una velocità di 417 km/h aveva suscitato parecchio clamore. Tuttavia oggi il caso è stato archiviato, stando a quanto comunicato dal portavoce dell'ufficio del pubblico ministero di Stendal, in Sassonia-Anhalt. Non vi sono infatti sufficienti elementi per sporgere denuncia.

Nessun limite ma...

Nonostante sulle autostrade tedesche non vi siano limiti di velocità, bisogna sempre mantenere un'andatura adeguata alle condizioni meteorologiche, di visibilità e di traffico. Tutte caratteristiche presenti al momento del raggiungimento della velocità di 417 km/h, compresa la piena padronanza del veicolo. L'uomo pertanto non poteva essere perseguito, anche perché non ha messo in pericolo nessuno, ha spiegato il portavoce.

L'auto giusta

La velocità raggiunta dal miliardario ceco non è sicuramente alla portata delle auto che circolano normalmente sulle strade o autostrade. L'uomo guidava infatti una Bugatti Chiron, progettata anche per essere guidata a velocità così elevate.