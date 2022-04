Un viaggio “interminabile” per il rientro in Russia dei diplomatici

MOSCA - I cieli europei sono off-limits per i velivoli russi (così come quelli russi sono chiusi a quelli europei). Una situazione, questa, che ormai dalla fine di febbraio sta obbligando i vettori a seguire delle rotte ben più lunghe del solito.

Un caso recente riguarda un volo da Mosca organizzato per riportare nella Federazione dei diplomatici costretti a lasciare la Spagna e la Grecia. Per raggiungere Madrid e Atene, il velivolo ha dovuto percorrere ben 15'163 chilometri. In condizioni normali sarebbero 7'995, come riferito da Flightradar24, il servizio per il tracciamento dei voli in tempo reale.

L'aereo decollato da Mosca - come si evince da una mappa pubblicata da Flightradar24 - si è dapprima dovuto dirigere verso nord, in modo da aggirare l'intero spazio aereo europeo ed entrare - con un'autorizzazione speciale - soltanto in quello spagnolo (7'086 chilometri invece di 3'409).

Dalla Spagna il velivolo è quindi partito alla volta della Grecia. Lo ha fatto dirigendosi verso sud e seguendo la costa africana (3'729 chilometri invece di 2'383).

E infine da Atene a Mosca sono stati sorvolati diversi paesi che non hanno chiuso lo spazio aereo alla Russia, tra cui la Turchia (4'348 chilometri invece di 2'203).