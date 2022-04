Ecco chi sono i due soldati britannici catturati dai russi

KIEV - Due soldati britannici, catturati, sono apparsi sulla TV nazionale russa con un appello a Boris Johnson: «Vi imploro di scambiarci con Viktor Medvedchuk», l'oligarca amico di Putin che è stato recentemente arrestato dall'Ucraina (ecco chi è).

Si tratta di Shaun Pinner e Aiden Aslin, i cui destini si sono intrecciati e li hanno portati fino a Mariupol, e alla prigionia per mano russa.

Non è chiaro quanto liberamente i due uomini abbiano parlato nel video mandato in onda sul canale televisivo statale Rossiya 24, ma l'incidente è una chiara escalation della guerra di propaganda tra la Russia e l'Occidente. Boris Johnson spingerà ad intervenire, ora che sono coinvolti due suoi connazionali?

Chi è Shaun Pinner

Pinner, un ex soldato del reggimento di fanteria britannico "Royal Anglian Regiment", si è trasferito in Ucraina quattro anni fa, e la considera il suo paese d'adozione.

Lo ha chiarito la famiglia del 40enne, in una dichiarazione rilasciata oggi ai media britannici.

Uomo «ben rispettato» nell'esercito britannico, «ha apprezzato lo stile di vita ucraino e ha considerato l'Ucraina come il suo paese d'adozione negli ultimi quattro anni. Durante questo periodo, ha incontrato la sua moglie ucraina. Si è fatto strada nei marines ucraini come membro orgoglioso della sua unità».

«Vorremmo chiarire che lui non è un volontario né un mercenario, ma serve ufficialmente con l'esercito ucraino in conformità con la legislazione ucraina», si può poi leggere nella dichiarazione della famiglia, che «sta lavorando con il Ministero degli Esteri insieme alla famiglia di Aiden Aslin per garantire che i loro diritti come prigionieri di guerra siano rispettati secondo la convenzione di Ginevra».

Chi è Aiden Aslin

Originario del Nottinghamshire, Aslin ha difeso Mariupol con la sua unità nelle ultime settimane, prima di doversi arrendere dopo 48 giorni di assedio.

Il 28enne ha una fidanzata ucraina e ha la doppia cittadinanza, essendosi trasferito in Ucraina nel 2018. Dopo la resa della sua unità a Mariupol, il 28enne è stato visto in filmato mentre veniva condotto via in manette, con un taglio sulla fronte.

Anche la sua famiglia si è espressa recentemente al Daily Talagraph, dicendo di essere a «pezzi» e ribadendo che Putin debba rispettare i termini della convenzione di Ginevra: «Aiden è un membro in servizio delle forze armate ucraine e come tale è un prigioniero di guerra e deve essere trattato con umanità. Sembra sia già stato picchiato. È ora che il governo britannico venga coinvolto e aiuti ad assicurare il rilascio di Aiden».