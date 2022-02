Austria: in vigore da oggi il vaccino obbligatorio

VIENNA - Dopo lunghe discussioni e nonostante numerose proteste, l'obbligo generale di vaccinazione contro il Covid è entrato oggi in vigore in Austria.

Il nostro vicino è quindi il primo Paese europeo che ha deciso di optare per una tale misura nella lotta contro la pandemia, riporta l'agenzia AFP. Alcuni altri Paesi (come l'Italia ad esempio) hanno puntato ad una vaccinazione obbligatoria solo per gli over 50, mentre altri solo per una categoria professionale (come il Regno Unito, per gli infermieri).

Nessuno si è spinto fino ad un obbligo generalizzato, prima dell’Austria. Il presidente Alexander Van der Bellen e il cancelliere federale Karl Nehammer hanno firmato venerdì la legge corrispondente, che era stata precedentemente approvata dal Consiglio federale austriaco. Il testo è stato poi pubblicato nella gazzetta ufficiale.

La vaccinazione obbligatoria, contro la quale si è recentemente manifestato parecchio, si applica a tutti i maggiorenni residenti in Austria. Le eccezioni sono poche, ma ci sono: le donne incinte e chi non può ricevere il vaccino per motivi di salute, ad esempio, ma anche chi è guarito da poco.

In caso di violazione, le multe andranno dai 600 ai 3'600 euro. Tuttavia, ci sarà un «periodo di grazia» per tutti: non ci saranno controlli (e quindi nemmeno sanzioni) fino a metà marzo.