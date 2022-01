Papa Francesco a caccia di dischi nel centro di Roma

ROMA - Anche il Papa ama ascoltare buona musica. Lo dimostrano le immagini che lo ritraggono mentre esce da un negozio di dischi del centro di Roma, vicino al Pantheon.

Ad immortalare il momento in cui il Papa esce dal negozio "Stereosound" con in mano un disco è stato il vaticanista Javier Martìnez-Brocal, che si trovava per caso in zona.

Un acquisto che ha sorpreso i proprietari del negozio. Al Corriere della Sera hanno descritto l'entrata di Francesco come «un'emozione immensa», e hanno spiegato che il Papa era già un loro cliente in passato, quando era cardinale. «Poi ovviamente non l'abbiamo più visto. E adesso è venuto a trovarci, per salutarci» hanno spiegato i proprietari. Il disco? «Un regalo che gli abbiamo fatto noi, di musica classica».

Già in passato non aveva nascosto la sua passione per la musica classica, in particolare Mozart. Aveva descritto le sue opere come «qualcosa che ti innalza verso Dio».