Trovano un portafogli con 10mila euro, e lo riconsegnano al proprietario

HELMSTEDT - Una coppia ha trovato in un supermercato di Helmstedt, in Germania, un portafogli contenente più di diecimila euro, e l'ha riconsegnato al legittimo proprietario.

Lo ha reso noto la Süddeutsche Zeitung, che ha raccontato la vicenda che ha colpito un 72enne locale.

L'uomo voleva portare i soldi in banca, ma sulla strada ha deciso di fare un salto al supermercato per degli acquisti. Uscito dal centro commerciale, però, l'uomo si è accorto di aver perso il borsellino, ed è quindi tornato nel negozio per recuperarlo. Purtroppo, a quel punto era già sparito.

Dopo aver cercato ovunque e aver indagato con il personale dei negozi, il 72enne ha infine denunciato la perdita, arrendendosi all'errore commesso. Questo fino a che, due giorni dopo, una coppia si è recata a casa dell'anziano dicendo di aver trovato il suo portafogli.

A causa della quantità non indifferente di denaro, i due non hanno infatti voluto lasciarlo nelle mani di estranei o terze persone, riuscendo in due giorni a risalire infine al proprietario legittimo del portafogli, per consegnare i soldi di persona. Il 72enne, felicissimo e con le lacrime agli occhi, li ha ringraziati infinitamente, donando loro il 10% dell'ingente somma.