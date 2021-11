BRUXELLES - «L'anno scorso combattevamo contro il Covid-19, oggi, in un certo senso, stiamo combattendo contro il Covid-21. Non è più lo stesso virus. E se non avessimo vaccinato quasi il 90% degli adulti, saremmo in lockdown da diverse settimane». Così il premier belga, Alexander De Croo, che in un'intervista al quotidiano francofono L'Echo, difende le misure adottate nel Comitato di concertazione, per far fronte alla nuova impennata di contagi, e si esprime contro l'obbligo generalizzato di vaccinazione, che definisce «pigrizia politica».

Il metodo scelto per affrontare la situazione «non è lo stesso dell'anno scorso, quando i settori furono chiusi. Ora scegliamo di dire che è possibile stabilizzare la situazione prendendo ulteriori precauzioni, oltre al vaccino, fidandosi delle persone», afferma.

Il nuovo giro di vite, al via da oggi, prevede il telelavoro obbligatorio per quattro giorni a settimana (fino al 13 dicembre). La mascherina dovrà essere indossata negli spazi chiusi a partire dai 10 anni, e per accedere ai locali, come ad esempio i ristoranti, sarà osservata la modalità del Covid safe ticket plus, ovvero la combinazione del green pass e l'obbligo della mascherina negli spostamenti all'interno del locale.

Per l'ingresso nelle discoteche il green pass dovrà essere associato ad un test Covid, o in alternativa, per ballare sarà necessario indossare la mascherina. E l'obbligo di indossare la mascherina torna anche all'esterno, in occasione di eventi dove è prevista una concentrazione di persone, come i mercatini di Natale.