La Baviera ha annunciato un lockdown di tre settimane

MONACO DI BAVIERA - Bloccare, rallentare, potenziare. La Baviera, fra i Lander attualmente più colpiti dal Covid in Germania, inasprisce le misure. La capitale dell'Oktoberfest disdice i mercatini di Natale e chiude bar e discoteche. Le misure saranno valide per le prossime tre settimane.

Niente bancarelle natalizie, birre in compagnia e serate danzanti per i bavaresi. I ristoranti dovranno chiudere alle 22:00, ora d'inizio del coprifuoco. Lo ha annunciato il presidente Markus Söder durante una conferenza stampa sul pacchetto di misure stabilite oggi a Monaco. Söder ha annunciato inoltre che il 2G e il 2G plus, che prevede che anche vaccinati e guariti esibiscano un tampone negativo, saranno validi in tutta la regione. Il primo per università, centri di formazione, conservatori e autoscuole, il secondo per tutti gli eventi culturali e sportivi e verrà richiesto in tutte strutture e agli eventi per il tempo libero. Il presidente ha affermato che i controlli dei pass saranno rigidi. Per i non vaccinati entrerà in vigore anche una limitazione dei contatti: potranno incontrare al massimo cinque persone di due nuclei familiari diversi. «Le persone senza vaccinazione sono le più colpite. Non sottoporsi alla cura è un rischio reale. Siamo stati indulgenti per troppo tempo».

Il lockdown durerà tre settimane. Nelle zone dove l'indice di contagio settimanale supera i 1'000 casi positivi su 100mila abitanti, ristoranti, luoghi sportivi e culturali, ad esempio, devono chiudere e gli eventi sono vietati. Come detto dal presidente, «serve un freno di emergenza duro. Tutto resterà chiuso fino al 15 dicembre». Sono previste delle eccezioni per asili nido, scuole e commercio al dettaglio.

Il pacchetto dovrebbe entrare in vigore da mercoledì. Prima di ciò il parlamento statale deve discutere le misure e approvare le modifiche. Si fa anche strada l'obbligo vaccinale perché, come riferisce la Bild, Söder ha sottolineato che «è inevitabile. Senza sarà un ciclo infinito.