I supermercati potranno decidere se impedire l'accesso a chi non è vaccinato (o guarito)

BERLINO - In Germania sono sempre più strette le misure per coloro che non vogliono sottoporsi al vaccino: in Assia anche i supermercati potranno decidere se vietare l'entrata a coloro che non sono né vaccinati né guariti (la regola del 2G, in cui è consentito togliere la mascherina), oppure far rispettare l'attuale normativa 3G (vaccinato, guarito o testato).

La cancelleria dello Stato dell'Assia ha confermato ieri che la regola del 2G può essere utilizzata anche nel mondo del commercio al dettaglio, alimentari compresi. Prima i supermercati erano stati esclusi dal provvedimento per permettere a tutti di fare la spesa.

Non è ancora chiaro quali e quanti negozi applicheranno la regola del 2G, anche perché vorrebbe dire rinunciare ad un profitto.

Attualmente a Berlino la regola del 2G si applica già in diversi contesti, dai soggiorni in hotel alle biblioteche, fino ai ristoranti e alle discoteche. Anche chi per ragioni mediche non si può sottoporre al vaccino può partecipare agli eventi 2G, se munito di un certificato medico e di un test PCR negativo.