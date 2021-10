La scuola statunitense alle prese con episodi di razzismo e un dibattito divisivo

KANSAS CITY - La scuola statunitense è agitata in queste settimane da due modi diametralmente opposti di affrontare il discorso razziale.

Da una parte ci sarebbe un aumento di episodi di razzismo, dall'altra i dirigenti scolastici sono alle prese con le rimostranze di genitori bianchi che sostengono che le lezioni sul tema fanno stare male i propri figli.

La petizione pro-schiavitù

La spaccatura sta diventando sempre più evidente. Ne è un chiaro esempio, come ricorda la Cnn, la petizione online per ripristinare la schiavitù presentata in un liceo di Kansas City, nel Missouri. Due settimane dopo, la comunità afroamericana denuncia la mancanza di prese di posizione in merito ed esprime il timore di una possibile escalation di atti ostili che già si manifestano in svastiche e cappi disegnati nei bagni e minacce alle minoranze e alla comunità Lgbtq.

La sovrintendente scolastica Jeanette Cowherd ha dichiarato: «Abbiamo due opzioni. Possiamo reagire o possiamo rispondere. Abbiamo scelto di rispondere, per creare una soluzione a lungo termine che soddisfi al meglio le esigenze dei nostri studenti, del nostro personale, delle nostre famiglie e della nostra comunità». La ricerca di un consulente esperto in tematiche di razza e inclusione fa parte di questo modo di affrontare il problema.

Il timore di una riscrittura della Storia

I provvedimenti sono stati recepiti con scetticismo e malumore da alcuni genitori bianchi, precisa sempre il media Usa, che hanno fatto confusione «con il dibattito su cosa sia e cosa non sia la teoria critica della razza». In una recente riunione del consiglio scolastico del liceo di Kansas City, una madre si è fatta portavoce condivisa da vari genitori. «Vorrei affrontare la teoria critica della razza, a volte chiamata insegnamento culturalmente sensibile. La storia è quello che è, che ci piaccia o no, e non dovrebbe essere riscritta. Temo che ciò causerebbe più divisione e razzismo facendo sì che gli altri siano visti per il colore della pelle piuttosto che per le altre qualità personali individuali della persona».

Nicole Price, Ceo di una società di consulenza ed esperta in materia, si trova ad affrontare giornate molto dure. Dopo che un distretto scolastico del Missouri l'ha assunta per condurre una sessione, il consiglio scolastico ha ricevuto minacce. Per la sua incolumità ora viene accompagnata da un autista, ma chiede ulteriori misure di sicurezza.

Un terreno di scontro politico

«Penso che gli incidenti (razzisti) siano aumentati, e lo dico per quello che sento dai miei figli. Che l'ambiente è un po' più teso nelle nostre scuole. C'è più odio là fuori negli ultimi due anni» sostiene la senatrice democratica dello stato del Kansas Cindy Holscher.

Questa spaccatura nelle scuole sta alimentando la lotta politica tra repubblicani e democratici, con i primi che gettano benzina sul fuoco del dibattito sulla teoria razziale critica. La governatrice repubblicana dell'Iowa Cindy Reynolds ha firmato la scorsa estate una legge che dettava rigorosamente ciò che gli insegnanti possono dire agli studenti sulla razza e sull'America. «Abbiamo vietato la teoria critica della razza e qualsiasi curriculum o formazione che insegni che gli Stati Uniti o l'Iowa sono fondamentalmente razzisti o sessisti». In Tennessee, invece, sono state vietate le lezioni di storia che potrebbero far sentire "a disagio" gli studenti a causa della loro razza.

All'opposto c'è la California, che per prima richiederà il superamento di un corso in "studi etnici" per conseguire il diploma superiore a partire dal 2029. La firma al disegno di legge, che giunge dopo anni di discussioni, è stata apposta dal governatore democratico Gavin Newsom. Questi studi, afferma, promuovono «una consapevolezza sociale» affrontando «le iniquità del sistema» e le varie forme d'intolleranza. I primi corsi saranno offerti nel 2025.