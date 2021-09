Instagram è tossico per le ragazzine? «Semplicemente non è esatto»

WASHINGTON - Instagram non è un ambiente tossico per le adolescenti, come riportato una decina di giorni fa dal Wall Street Journal (Wsj) in un'inchiesta che ha provocato un'audizione da parte di una sottocommissione del Senato statunitense.

Ora è Facebook a replicare con una articolata presa di posizione firmata dal vicepresidente Pratiti Raychoudhury, a capo del dipartimento di ricerca del colosso (che, ricordiamo, possiede Instagram). «Semplicemente non è esatto che questa ricerca dimostri che Instagram è "tossico" per le ragazze adolescenti. La ricerca ha effettivamente dimostrato che molti adolescenti ritengono che l'uso di Instagram li aiuti» quando affrontano momenti difficili e problematiche tipiche di quell'età.

In 11 delle 12 aree sensibili messe in luce dal Wsj la maggioranza delle adolescenti interpellate avrebbe affermato che il social le ha fatte sentire meglio, piuttosto che peggio. Si parla di ambiti anche gravi come solitudine, ansia, tristezza e problemi alimentari. Unica area critica: quando si parlava della percezione del proprio corpo. «Ma anche qui, la maggior parte delle ragazze adolescenti che hanno avuto problemi con l'immagine del corpo ha comunque riferito che Instagram l'ha migliorata o non ha avuto alcun impatto» puntualizza il manager di Facebook.

Raychoudhury spiega inoltre che lo studio citato dal quotidiano economico, che tratta di grandi problemi di una società enorme come Facebook, è «sfumato e complesso». Non c'è stata alcuna volontà di nascondere la ricerca: «Non solo abbiamo parlato dei punti di forza e di debolezza dei social media e il benessere pubblico per più di un decennio, lo hanno fatto anche i ricercatori esterni». Viene citato un sondaggio nella quale la maggioranza degli adolescenti riconosce l'influenza positiva avuta dai social sulla loro vita, specialmente in termini di connessione. L'impatto negativo più frequentemente citato è la pressione a pubblicare solo contenuti che li facciano "sembrare belli".

Quella ricerca, conclude Raychoudhury, «fa parte del nostro sforzo per ridurre al minimo gli aspetti negativi sulle nostre piattaforme e massimizzare il bene».