Vergogna sui produttori di vaccini: «Pensate solo agli Stati ricchi»

LUGANO / LONDRA - Una luce in fondo al cupo tunnel della pandemia. È quanto ci hanno permesso di vedere le principali aziende produttrici dei vaccini anti Covid a livello internazionale. Contemporaneamente, però, queste stesse imprese stanno «alimentando una crisi dei diritti umani senza precedenti».

È la denuncia lanciata da Amnesty International nel suo ultimo rapporto, intitolato "A Double Dose of Inequality", in cui è stato analizzato il comportamento di AstraZeneca, BioNTech, Johnson & Johnson, Moderna, Novavax e Pfizer. Aziende che erano in parte poco conosciute, prima della pandemia, e che sono ora esplose in popolarità, e anche in guadagni.

Non è tutto oro ciò che luccica, insomma, si legge tra le righe della ricerca di Amnesty International. In particolare, l'accusa si riferisce ai rifiuti di rinunciare ai brevetti e di condividere la tecnologia dei vaccini, ma anche all'invio di poche forniture ai Paesi a basso e medio reddito. Tutto, a detta dell'organizzazione non-governativa, per i propri guadagni.

Una doppia dose di... disuguaglianza

Nonostante i miliardi di dollari in finanziamenti governativi e ordini anticipati, gli sviluppatori di vaccini «hanno monopolizzato la proprietà intellettuale, bloccato i trasferimenti di tecnologia e fatto pressioni contro misure che moltiplicherebbero la produzione globale dei vaccini» hanno spiegato gli attivisti di Amnesty nel rapporto.

«Vaccinare il mondo è l'unica via d'uscita. Dovrebbe essere il momento in cui lodare queste aziende, ma invece, a loro vergogna e con nostro dolore collettivo, il blocco intenzionale del trasferimento di conoscenze e il gioco d'azzardo a favore degli Stati ricchi ha prodotto una carenza di vaccini devastante per tanti» ha dichiarato a riguardo Pablo Cruchon, responsabile per la campagna per Amnesty International Svizzera.

«I profitti, o le vite umane?»

Su 5,76 miliardi di dosi somministrate in tutto il mondo, un misero 0,3% è andato ai paesi a basso reddito. Nonostante gli appelli a collaborare con il COVAX, lo strumento internazionale che mira a garantire un'equa distribuzione globale dei vaccini, alcune delle aziende hanno continuato a vendere a Stati che hanno già importanti riserve di vaccino.

«Questa situazione sta facendo sprofondare parti dell'America Latina, dell'Africa e dell'Asia in nuove crisi, spingendo sistemi sanitari già indeboliti al limite e causando ogni settimana decine di migliaia di morti evitabili. In molti Paesi a basso reddito nemmeno gli operatori sanitari e le persone a rischio sono vaccinati», ha spiegato Cruchon.

«Sullo sfondo di queste grossolane disuguaglianze, BioNTech, Moderna e Pfizer incasseranno complessivamente 130 miliardi di dollari entro la fine del 2022. I profitti non dovrebbero mai avere la priorità sulle vite umane» ha poi aggiunto.

100 giorni di conto alla rovescia

Amnesty International chiede quindi che vengano consegnati due miliardi di vaccini ai paesi a basso e medio reddito entro la fine dell'anno.



«Oggi mancano 100 giorni alla fine dell'anno. Chiediamo agli stati e alle aziende farmaceutiche di cambiare drasticamente rotta e di fare tutto il necessario per consegnare 2 miliardi di vaccini ai paesi a basso e medio reddito a partire da ora. Nessuno dovrebbe passare un altro anno a soffrire e a vivere nella paura», ha concluso Cruchon.