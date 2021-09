La maggioranza degli italiani accoglie l'estensione del Green Pass

Giornalista in formazione

ROMA - Tre italiani su quattro sarebbero a favore dell'utilizzo estensivo del green pass per affrontare la pandemia di Covid-19.

È quanto è emerso da un sondaggio svolto il due settembre dal gruppo Euromedia Research e pubblicato dal quotidiano italiano la Stampa. Il pass sanitario, inizialmente obbligatorio solo per gli operatori sanitari, è recentemente stato esteso ai docenti e all'utilizzo di alcuni mezzi di trasporto. Ma cosa ne pensano i cittadini?

Per quanto riguarda l'introduzione della tessera sanitaria per il personale docente, il 76,1% dei 1'000 intervistati si è dichiarato favorevole e il 21,4% contrario. Per quanto concerne i mezzi di trasporto, il 75,4% è favorevole al suo utilizzo, mentre il 21,9% è contrario.

Il premier Mario Draghi, lo ricordiamo, ha annunciato giovedì l'intenzione del Governo di estenderne l'uso anche ad altri settori, come ad esempio l'amministrazione pubblica. Tuttavia, per ora non si sa molto sui settori o sulle categorie che saranno coinvolte.

Il green pass - ottenibile mediante tre opzioni: un certificato di avvenuta vaccinazione, provata guarigione, o di un tampone negativo effettuato di recente - è inoltre obbligatorio per mangiare al chiuso nei ristoranti, sin dall'inizio di agosto. Ma c'è chi vorrebbe stringere ancor di più le viti: «I lavoratori di bar e ristoranti dovrebbero essere tutti vaccinati, dovrebbe vigere un obbligo», ha dichiarato al giornale Lino Stoppani, a capo di un sindacato di ristoratori.

In ogni caso, anche la fiducia della popolazione italiana nel proprio Governo è aumentata - segnala il quotidiano - che cita anche un 70% di favorevoli all'estensione del Pass anche tra gli elettori di Matteo Salvini e di Giorgia Meloni.

Attualmente, in Italia, più del 71% della popolazione sopra i 12 anni è completamente vaccinata.