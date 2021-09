Vaccino obbligatorio: ecco quali paesi l'hanno introdotto

GIACARTA - Certificato sì, certificato no? E se sì, come, dove? L'obbligo della vaccinazione contro il Covid-19 in alcuni ambiti e in alcuni paesi del mondo è sempre più un tema d'attualità. Dove non è già entrato in vigore.

La Svizzera resta tra i paesi più liberali, il Consiglio federale ha già ottenuto il via libera dai Cantoni per introdurre l'obbligo della certificazione in ristoranti, bar e altre attività al chiuso: ma Berna ha deciso di prendere ancora tempo.

Intanto c'è chi si è spinto oltre. L'Italia discute se estendere l'obbligo vaccinale a tutta la popolazione - ora è in vigore solo per il personale sanitario - e quattro altri paesi hanno già fatto il passo. Si tratta di Indonesia, Turkmenistan, Tajikistan e Micronesia.

L'Indonesia è stato il primo paese in ordine di tempo: a febbraio, prima ancora dell'inizio della campagna vaccinale per tutti i cittadini, Jakarta ha introdotto l'obbligo vaccinale con multe salate per i trasgressori (circa 500 franchi). In Turkmenistan il vaccino è obbligatorio per i maggiorenni dal 7 luglio. Nello stesso mese la norma è entrata in vigore in Micronesia - dove il Covid non è mai arrivato - e in Tajikistan.



Altri paesi hanno imposto la vaccinazione solo in alcuni settori o in determinate condizioni. In Arabia Saudita, ad esempio, la vaccinazione è obbligatoria per chi lavora in presenza nel settore pubblico e privato. Ma anche per accedere a uffici dell'amministrazione pubblica, scuole e mezzi pubblici.

In Australia devono vaccinarsi obbligatoriamente i lavoratori delle case anziani, degli ospedali e degli hotel che ospitano persone in quarantena. In Canada dal 13 agosto il vaccino è obbligatorio per chi viaggia in treno o aereo, per il personale delle navi da crociera e per i funzionari pubblici.



E in Europa? In Francia la vaccinazione è obbligatoria per i lavoratori del settore sanitario. Il green pass è necessario per accedere a cinema, teatri, discoteche, musei e festival. La stessa decisione ha preso il governo greco, che ha esteso l'obbligo del certificato anche per i bar. Nel Regno Unito a settembre è scattato l'obbligo di green pass per accedere a discoteche e luoghi affollati. Anche qui, obbligo per il personale delle case di riposo.

In Russia l'obbligo per ora è in vigore soltanto per chi lavora a contatto con il pubblico. Negli Stati Uniti invece le regole variano in base allo Stato. A New York dal 6 settembre dovranno essere vaccinati tutti gli operatori sanitari a contatto con il pubblico, e il certificato vaccinale sarà necessario per clienti e dipendenti di palestre, ristoranti e attività al chiuso aperte al pubblico.