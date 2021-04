Gli americani vaccinati potranno viaggiare in Ue

WASHINGTON - I turisti americani che sono stati completamente vaccinati contro il Covid-19 quest'estate potranno viaggiare in Europa: lo afferma, secondo quanto riporta il New York Times, la presidente della commissione Ue, Ursula von der Leyen.

«Gli americani usano vaccini approvati anche dall'Agenzia europea per i medicinali (Ema) e questo li metterà in condizioni di viaggiare verso l'Unione europea. E una cosa è chiara: tutti e 27 gli Stati membri accetteranno, senza condizioni, tutti quelli che sono vaccinati con vaccini approvati dall'Ema», spiega von der Leyen in un'intervista al quotidiano statunitense, senza al momento specificare la tempistica.

Usa in soccorso dell'India - Il New York Times rivela inoltre che gli Stati Uniti spediranno in India alcune materie prime necessarie per la produzione del Covishield, la versione indiana del vaccino AstraZeneca.

L'amministrazione Biden, riporta il quotidiano, ha infatti deciso di rimuovere parzialmente il divieto di esportazione di tali sostanze necessarie per realizzare i vaccini. La decisione dopo una telefonata del consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jack Sullivan, con la controparte di New Delhi. Dagli Usa arriveranno anche altre forniture come ossigeno e tute protettive per gli ospedali.