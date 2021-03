Affollamento in Darsena per l'aperitivo, la polizia blinda gli ingressi

Giornalista in formazione

MILANO - Ieri pomeriggio, nonostante l'ingresso in zona arancione scuro, le sponde e i gradoni della Darsena a Milano sono stati pressi d'assalto da giovani (e non) per l'aperitivo domenicale.

Vista la presenza di troppe persone, tra le quali diversi gruppetti riuniti senza mascherina, la polizia è intervenuta invitando chi non rispettava le misure sanitarie (distanza sociale, mascherina) a seguire le regole, puntando più sulla sensibilizzazione che sulle multe. Lo ha riferito il Corriere della Sera.

Ciononostante, la portata dell'assembramento stava superando ogni limite, e per questo gli agenti sono stati costretti a chiudere completamente i punti di accesso al porto di Milano e al Naviglio Grande.

Vista la festa abusiva di settimana scorsa, i blindati dei carabinieri e la polizia locale erano presenti sul posto sin dal mattino per tenere d'occhio la situazione, che è rimasta calma per gran parte della giornata.

Per quanto riguarda la festa illegale dello scorso fine settimana, le autorità hanno aperto un'indagine per risalire ai presenti e multarli per aver violato le norme anti-coronavirus.

