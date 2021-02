ROMA - Cambiamenti sul fronte Covid in Italia: da lunedì 1. marzo passeranno in area arancione le regioni Lombardia, Marche e Piemonte e in area rossa le regioni Basilicata e Molise. La Sardegna passa in area bianca.

Lo prevedono le nuove ordinanze firmate dal ministro della salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia.