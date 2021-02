Ecco Baarack, ritrovato nella foresta con 35 kg di lana addosso

LANCEFIELD, VIC - Come ci si sente a perdere più di 35 kg in qualche minuto? Se le pecore potessero parlare, potrebbe senz'altro raccontarcelo Baarack, ritrovato a inizio mese nella foresta dello Stato australiano di Vittoria con 35,4 kg di vello addosso, cresciuti nel corso di molto, molto tempo senza un spuntatina.

L'animale è stato salvato dalla Edgar's Mission di Lancefield e finalmente tosato.

"Salvato" perché una pecora domestica come lui ha bisogno dell'uomo per liberarsi dello spesso vello che continua a crescerle addosso. Come fa notare la Edgar's Mission in una serie di post su Facebook, infatti, mentre il muflone selvatico - dal quale le pecore sono state selezionate nei secoli - ricambia naturalmente il vello con il cambio delle stagioni, il mantello della pecora continua a crescere inesorabilmente.

Reuters