Un (altro) Boeing perde pezzi in volo: ferite due persone

MAASTRICHT - La polizia dei Paesi Bassi ha aperto un'indagine dopo che alcuni detriti si sono staccati dall'aereo da carico Longtail Aviation Flight 5504, modello Boeing 747 400, ferendo due persone nella regione di Limburgo.

Lo ha riferito l'agenzia di stampa AFP.

L'incidente sarebbe accaduto sabato, lo stesso giorno di quello avvenuto in Colorado, dove un altro modello di Boeing è dovuto rientrare in aeroporto a seguito dell'incendio di uno dei motori. Insomma, una giornata nera per il gigante dell'aviazione con sede a Seattle.

Proprio questa mattina è giunta la notizia che tutti gli aeromobili di tipo 777 dotati dello stesso modello di motore di quello coinvolto nell'incidente a Denver sono stati momentaneamente bloccati.

Tuttavia, la notizia dai Paesi Bassi del problema pervenuto al Boeing 747 400 (con un motore Pratt & Whitney PW4000, una versione più piccola dei Boeing 777) pochi secondi dopo il decollo dall'aeroporto di Maastricht-Aachen e diretto a New York sembrerebbe ampliare la portata del problema al di fuori dei 777. Anche in questo caso sembra si sia trattato di un incendio scoppiato in uno dei motori, e anche in questo caso si sono staccate diverse parti dal velivolo, prima di un atterraggio d'emergenza all'aeroporto di Liegi.

«Stiamo conducendo un'indagine per capire se qualcuno abbia qualche responsabilità per quello che è successo. La compagnia Boeing sarà interrogata», ha confermato una portavoce della polizia olandese.

I media olandesi hanno diffuso delle foto sui social media di detriti piovuti a terra a Meerssen, vicino a Maastricht. Diverse auto sono state danneggiate e pezzi, anche acuminati, sono stati trovati in tutto il quartiere su tetti, giardini e strade. Il sindaco di Meerssen ha dichiarato che due persone sono rimaste ferite dalla caduta di detriti, una «donna anziana e un bambino», ma fortunatamente non in maniera grave.