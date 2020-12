Emerge da Pompei una bottega di street food

NAPOLI - Due anatre appese per i piedi, un gallo, un cane al guinzaglio, che sembrano dipinti in 3d. Torna alla luce a Pompei l'ambiente quasi integro di un Thermopolium, bottega di street food, con piatti di ogni tipo, dalle lumache ad una sorta di "paella".

Una scoperta, anticipa all'ANSA il direttore del Parco archeologico Massimo Osanna, che «restituisce un'incredibile fotografia del giorno dell'eruzione», e apre a nuovi studi su vita, usi e alimentazione dei pompeiani, «sarà un dono di Pasqua per i visitatori», annuncia.

Lo scavo, che non fa parte del Grande Progetto Pompei, si trova comunque nella zona della Regio V interessata negli ultimi anni dai lavori di consolidamento e scavi.

La presenza del Thermopolium, ubicato proprio di fronte alla "locanda dei gladiatori", quasi all'angolo tra il vicolo dei Balconi e la via della Casa delle Nozze d'Argento, era stata notata già nel 2019, quando era stato fatto un primo saggio di scavo. All'epoca erano riemersi una prima parte del bancone con uno splendido dipinto a tema mitologico (Una nereide che cavalca un ippocampo e porta con sé una cetra), l'impronta lasciata nella cenere dal grande portone in legno e un balcone che ornava il piano superiore.

I lavori delle ultime settimane hanno fatto riemergere l'intero ambiente della taverna, con il suo bancone ad "L", raffinatamente e riccamente decorato, e i vasi con i resti dei cibi e delle pietanze cucinate che i pompeiani usavano consumare per strada.

In uno dei "quadri" riemersi con tutti i suoi sfavillanti colori è riprodotto l'ambiente della locanda cosi come doveva presentarsi agli avventori, con le sue anatre germane appese, il bancone, le pietanze. In un altro, un cane al guinzaglio: sulla cornice qualche buontempone, forse un liberto, ha graffito un insulto omofobo diretto al padrone del locale: «Nicia cacatore invertito».

A Pompei, precisa Osanna, di locali come questi ce n'erano tanti, nell'area degli Scavi se ne contano circa 80, nessuno però così integro, con decorazioni così raffinate, i colori splendidi, i disegni intatti. E soprattutto, spiega, gli scavi del passato non sono riusciti a recuperare tutti gli elementi sul cibo emersi in questo progetto, al quale hanno lavorato in equipe esperti archeobotanica e archeozoologi, geologi, antropologi, vulcanologi.

Non solo: altrettanto importante è il ritrovamento dei resti di due uomini e dello scheletro di un cagnolino. Una delle vittime, un uomo intorno ai 50 anni, era disteso su una branda nel retro del locale e potrebbe essere morto schiacciato dal crollo del solaio. I resti dell'altro sono stati trovati invece in un grande vaso di terracotta, tranne un piede che era vicino al bancone.

L'occultamento del secondo scheletro, secondo gli archeologi, potrebbe essere opera di scavatori «forse addirittura del XVII secolo» che avevano scavato un cunicolo proprio a ridosso di questo edificio. «Ma il particolare del piede, che si trova accanto al bancone, proprio vicino al coperchio posato in terra di una delle pentole in coccio - ragiona Osanna - potrebbe anche far pensare ad un fuggiasco entrato nella bottega alla ricerca di riparo e soprattutto di cibo, visto che ormai le piogge di cenere e lapilli in città si susseguivano da oltre 18 ore».

Il restauro è comunque ancora in corso e il lavoro prosegue anche nei laboratori, dove alle analisi già fatte sul posto ne saranno affiancate altre per conoscere in maniera più precisa il contenuto dei grandi vasi in terracotta e avere maggiori informazioni sui resti delle vittime.

Ma presto, anticipa Osanna, questa parte dei nuovi scavi sarà anche visitabile: «l'idea, pandemia permettendo - dice - è quella di aprire l'accesso al Termopolio a Pasqua, facendo passare i visitatori dal cantiere di restauro della grande Casa delle Nozze d'argento, chiusa al pubblico ormai da decine di anni».

