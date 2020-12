Nuova variante trovata nelle Marche, senza contatti con il Regno Unito

LORETO - La nuova variante più contagiosa del coronavirus, scoperta nel Regno Unito e riscontrata poi in Sudafrica, Danimarca, e in sempre più paesi, è stata ora trovata anche in Italia, in una persona che non ha avuto alcun contatto o collegamento con la Gran Bretagna.

La rilevazione è stata fatta a Loreto (Ancona), dove una persona si era sottoposta al tampone in seguito a un forte raffreddore.

In seguito al risultato del test, oltre alla positività, la scoperta di una sequenza parziale corrispondente a quella del virus mutato.

Il direttore del Laboratorio di Virologia degli Ospedali Riuniti di Ancona, Stefano Menzo, ha dichiarato all'agenzia stampa ANSA che dopo aver identificato tale sequenza parziale sono stati effettuati degli accertamenti, «e ora sappiamo che si tratta della variante inglese».

In precedenza, la nuova variante era già stata riscontrata in Italia, ma in quel caso si trattava di un paziente giunto a Fiumicino dal Regno Unito.

In Italia, lo ricordiamo, il "V-Day" (il giorno dell'inizio delle vaccinazioni) è previsto per il 27 dicembre, come per il resto dell'Unione europea.