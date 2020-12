ROMA - La nuova variante del virus è stata identificata anche in Italia. Lo ha indicato questa sera il ministero della salute di Roma. «Il Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio, che in questa emergenza sta collaborando con l'Istituto superiore della sanità, ha sequenziato il genoma del virus SARS-CoV-2 proveniente da un soggetto risultato positivo con la variante riscontrata nelle ultime settimane in Gran Bretagna. Il paziente, e il suo convivente rientrato negli ultimi giorni dal Regno Unito con un volo atterrato presso l'aeroporto di Fiumicino, sono in isolamento e hanno seguito, insieme agli altri familiari e ai contatti stretti, tutte le procedure stabilite dal ministero della salute», indica una nota del ministero.

Vaccino efficace - Una buona notizia, intanto, arriva sul fronte vaccini. Gli esperti dell'Unione europea ritengono che i vaccini esistenti contro il coronavirus siano efficaci contro il nuovo ceppo a rapida diffusione identificato in Gran Bretagna. Lo ha detto il ministro della sanità tedesco Jens Spahn all'emittente pubblica Zdf. «Secondo tutto quello che sappiamo finora» il nuovo ceppo «non ha alcun impatto sui vaccini», che rimangono «efficaci», ha detto Spahn, citando «colloqui tra esperti presso le autorità europee».

V-Day il 27 dicembre - «Domani sarà un giorno importante per la battaglia contro il Covid-19: è attesa l'autorizzazione da parte di Ema (l'Agenzia europea per i medicinali) per il via libera ai vaccini Pfizer in Europa. Se tutto sarà confermato la Lombardia effettuerà i primi mille vaccini il 27 dicembre, nella giornata "simbolo" contro il Covid scelta a livello comunitario». Lo annuncia su Facebook il governatore lombardo Attilio Fontana, che commenta: «Finalmente passiamo dalla difesa all'attacco».