La variante inglese del Covid circola da novembre: «Segnalata tempestivamente all'Oms»

LONDRA - Nessun ritardo nella segnalazione della variante del virus del Covid-19 individuata nel Regno Unito, e in particolare in Inghilterra, di recente.

Lo ha assicurato in un'intervista radiofonica alla Bbc il professor Neil Ferguson, infettivologo all'Imperial College di Londra, già consulente chiave del governo di Boris Johnson sull'introduzione del lockdown di primavera e attuale membro del NervTag (New and Emerging Respiratory Virus Threats advisory group).

Ferguson ha sottolineato che «varianti dei virus emergono in continuazione», ma «serve tempo» per verificarne lentamente l'impatto. In questo caso, ha aggiunto, l'allarme è stato comunicato dagli specialisti al governo, in contatto costante con l'Oms, «una decina di giorni fa, quando sono emerse prove sufficienti su qualcosa di preoccupante».

La variante circola da novembre - La variante inglese del coronavirus circola già da un mese. Lo afferma il Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc), in un rapporto pubblicato sul suo sito.

Tre sequenze di campioni raccolti in Danimarca e uno in Australia, prelevati a novembre, sono infatti risultate essere collegate al focolaio inglese causato da questa mutazione. Il che indica che si è già «verificata una sua diffusione internazionale, anche se non se ne conosce l'estensione».

62 casi confermati in aeroporto ad Hannover - Sessantadue passeggeri provenienti dall'Inghilterra sono risultati positivi al Covid-19 all'aeroporto di Hannover. Le analisi di laboratorio per verificare se si tratta della variante del virus sono ancora in corso.

I passeggeri sono stati portati in un luogo separato per trascorrere la quarantena. Altri 77 passeggeri in transito dall'aeroporto di Berlino BER e diretti in Polonia sono ancora fermi in attesa dei risultati dei test, riferiscono i media tedeschi.