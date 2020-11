Non solo la Lombardia: anche il Piemonte da domani passa in zona arancione

TORINO - Da domani anche il Piemonte diventerà area arancione. Lo stabilisce l'ordinanza firmata dal ministro della Salute italiano Roberto Speranza che stabilisce un parziale allentamento delle misure per le due regioni confinanti con il Canton Ticino.

Merito del relativo miglioramento dei dati della pandemia di coronavirus, che hanno visto la curva dei contagi appiattirsi e un primo calo dei ricoveri ospedalieri, sia nei reparti Covid che in quelli di terapia intensiva.

Piemonte e Lombardia saranno quindi in fascia arancione da domenica 29 novembre. Cosa cambierà per i ticinesi che volessero recarsi oltre la frontiera? Probabilmente nulla, almeno stando a quanto è stato comunicato finora. Se non verranno messe in atto deroghe specifiche, si potrà entrare in Italia dal Ticino solo per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute e altre situazioni di necessità. Sarà ancora obbligatorio compilare l'autodichiarazione, che potete trovare qui.