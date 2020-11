La Francia ha superato il picco epidemico

PARIGI - In Francia è stato superato il picco della seconda ondata della pandemia da Covid-19: è quanto indica questa mattina l'agenzia sanitaria Santé publique France, invitando tuttavia a mantenere le «misure di prevenzione».

«Anche se gli indicatori restano a livelli elevati, la loro osservazione suggerisce che il picco epidemico della seconda ondata è stato superato», spiega in una nota l'agenzia sanitaria, secondo cui «i risultati attuali permettono di constatare una chiara diminuzione di tutti gli indicatori, più marcata nelle prime metropoli poste sotto coprifuoco».

Segnali positivi nel Regno Unito - Segnali positivi sul rallentamento della diffusione del coronavirus nel Regno Unito dopo oltre due settimane di lockdown nazionale bis in Inghilterra e misure restrittive severe anche in Scozia, Galles e Irlanda del Nord. Lo indicano le ultime statistiche aggiornate dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) secondo quanto riporta la Bbc.

I dati certificano negli ultimi giorni una stabilizzazione dei contagi complessivi in Inghilterra (dove vivono circa 55 milioni dei 66 milioni di abitanti totali del Regno) e in Scozia e un calo più marcato in Galles e Irlanda del Nord. I contagi restano tuttavia in aumento fra i ragazzi in età scolare - con le scuole aperte - mentre scendono fra gli adulti.