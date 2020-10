Tikhanovskaya spera nella mediazione della Germania

MINSK - «Spero tanto che i leader tedeschi possano influenzare questa situazione, e porre le basi per una trattativa». Alla vigilia dell'incontro con Angela Merkel, la leader dell'opposizione bielorussa, Svetlana Tikhanovskaya, ha espresso in questi termini le sue aspettative nel ruolo della Germania, parlando all'inizio della sua visita a Berlino, secondo quanto riporta la Dpa.

«Ci vediamo costretti a chiedere ai nostri vicini di mediare e instaurare il dialogo fra gli abitanti della Bielorussa e lo Stato - ha aggiunto - Proponiamo di far intervenire l'Osce».

A proposito del forte ruolo assunto dalle donne nella protesta, Tikhanovskaya ha concluso: «Questo regime dimostra la sua debolezza nell'impiegare la polizia contro donne pacifiche. Noi meritiamo di vivere in condizioni normali».

Lituania e Polonia richiamano gli ambasciatori - Lituania e Polonia hanno annunciato di voler richiamare i loro ambasciatori in Bielorussia per consultazioni, in mezzo alle crescenti tensioni con Minsk per le sue controverse elezioni presidenziali.

La decisione giunge tre giorni dopo la decisione di Minsk di richiamare i suoi ambasciatori a Vilnius e Varsavia a seguito delle sanzioni dell'UE contro personaggi bielorussi accusati di frode elettorale e violazioni dei diritti umani.

Lituania e Polonia hanno sostenuto le proteste contro il leader bielorusso Aleksander Lukashenko. La Lituania ha dato anche asilo alla leader dell'opposizione Svetlana Tikhanovskaya.

Il ministro degli Esteri lituano Linas Linkevicius ha affermato che, nonostante il richiamo, il suo Paese desidera mantenere i rapporti diplomatici con la vicina Bielorussia. Il ministro degli Esteri polacco Zbigniew Rau ha affermato che i due Paesi hanno deciso congiuntamente di richiamare i loro ambasciatori.