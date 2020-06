Dai gas lacrimogeni ai proiettili di gomma, i pericoli delle armi non letali

MINNEAPOLIS - Tra le numerose proteste e manifestazioni a livello mondiale sulla scia della morte di George Floyd si sono verificati anche disagi, tafferugli ed episodi violenti.

In queste occasioni, le forze di polizia dispiegate per mantenere l'ordine pubblico hanno utilizzato alcune delle più comuni armi conosciute come "non letali", con lo scopo di disperdere i manifestanti, incoraggiandoli a fuggire. Fra queste, i lacrimogeni, lo spray al peperoncino, i proiettili di gomma e le pistole stordenti (o taser). Ma quali sono i pericoli di queste armi?

La ricerca a riguardo è in continua evoluzione. Un'inchiesta effettuata da National Geographic ha raccolto i pareri di diversi esperti, e c'è chi si chiede se sia il momento di effettuare una riclassificazione di questo tipo di armi, visti gli effetti dannosi sul corpo umano.

A livello chimico - Il gas lacrimogeno è una delle armi più comuni nell'ambito di manifestazioni che degenerano in violenze. Quando viene innescata, rilascia una nube che si espande rapidamente colpendo gli occhi, la pelle e le vie respiratorie, e provocando tosse, starnuti, e dolori. L'unica alternativa diventa scappare, ed è per questo che è uno dei metodi antisommossa più comuni. Lo conferma Sven Eric Jordt, professore associato di anestesiologia e farmacologia alla Duke University School of Medicine.

Gli irritanti chimici presenti in queste armi sono considerati non letali in ambienti aperti e a basse concentrazioni. Ma in dosi elevate, somministrate quando esplodono vicino a qualcuno o in uno spazio ristretto, le sostanze chimiche possono distruggere i tessuti nelle vie respiratorie e nell'apparato digerente, fino a causare emorragie interne.

Jordt ha spiegato, sempre a NatGeo, che questo è il motivo per cui è importante sciacquarsi immediatamente con dell'acqua e liberarsi anche degli indumenti contaminati. Sconsiglia l'uso del latte, come hanno fatto recentemente i manifestanti, poiché non è sterile e potrebbe portare ad infezioni e ad ulteriori irritazioni.

L'uso dello spray al pepe è meno probabile che provochi gravi ustioni chimiche, ma provoca le stesse risposte del gas lacrimogeno, che possono essere particolarmente dannose per le persone con condizioni di fondo, come ad esempio l'asma.

Proiettili di gomma - Questi proiettili sono stati progettati per impattare fortemente sul corpo invece che penetrarlo. Una guida pubblicata dalle Nazioni Unite raccomanda di usarli solo quando si è di fronte a minacce imminenti, e di mirare al basso addome o alle gambe, dove è più probabile che causino contusioni e lacerazioni.

Ma quando sparano a distanza ravvicinata, i proiettili di gomma causano danni paragonabili a un incidente d'auto. La forza del colpo può rompere le ossa e schiacciare o lacerare i vasi sanguigni nell'area dell'impatto, il che può causare emorragie negli organi vicini, come i reni, la milza o il fegato.

Jennifer Stankus, medico della facoltà clinica del Madigan Army Medical Center Department of Emergency Medicine, ha recentemente dichiarato che delle gravi ferite da proiettili di gomma sono rare nel complesso, e non contesta la loro classificazione non letale. Ma organizzazioni come i Medici per i Diritti Umani non sono d'accordo, sostenendo che tali incidenti si sono verificati abbastanza spesso e che i proiettili di gomma dovrebbero essere proibiti come strumento per la dispersione della folla.

Il rumore - Oltre ad essere irritante, il rumore può essere anche pericoloso. Due metodi usati dalle forze dell'ordine per sfruttare il rumore sono l'utilizzo di elicotteri a bassa altitudine e l'uso di granate stordenti (flash-bang), così chiamate per il modo in cui emettono un forte botto e una luce accecante.

L'orecchio è in grado di gestire dei rumori forti in una certa misura. Determinare se tattiche come gli elicotteri a bassa quota o i flash-bang causano traumi acustici si basa su tre fattori: l'intensità della pressione, la durata dell'esposizione e la frequenza della pressione.

Gli elicotteri in volo possono essere rumorosi come un concerto all'aperto, circa 95 decibel, che sono sufficienti a causare danni dopo una cinquantina di minuti. Sono più preoccupanti gli effetti delle granate stordenti: queste emettono suoni fino a 170 decibel, che possono causare lesioni immediate all'orecchio a chiunque si trovi nelle vicinanze, un rischio che aumenta con il numero di esplosioni.

L'elettroshock - Le pistole stordenti erogano brevi scosse di corrente elettrica e sono progettate per fermare gli assalitori giusto il tempo necessario per trattenerli. Ma attenzione: queste armi, che stimolano i muscoli a contrarsi tramite impulsi elettrici, sono anch'esse pericolose. Se gli agenti colpissero le parti sbagliate del corpo, superassero il limite di sicurezza dei taser, o se esagerassero con la durata, le scosse potrebbero interferire con il pompaggio del sangue causando un arresto cardiaco, secondo un articolo pubblicato nel 2014 sulla rivista Circulation.

Douglas Zipes, professore emerito della Scuola di Medicina dell'Università dell'Indiana, ha spiegato che il contesto è fondamentale quando si parla della pericolosità delle cosiddette armi non letali: una clava potrebbe essere definita non letale, ma ovviamente, colpendo con una certa forza qualcuno in testa con una mazza di questo tipo si può uccidere.