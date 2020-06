Giornalista in formazione

BRUXELLES - Il clima e le tensioni legate al razzismo imperversano in diversi angoli del mondo dalla morte per asfissia avvenuta il 25 maggio a Minneapolis di George Floyd, un afroamericano di 46 anni che è rimasto vittima di un poliziotto bianco durante un arresto.

In questo contesto, l'Agenzia per i diritti fondamentali dell'Ue (FRA) ci tiene a ribadire l'importanza della lotta al razzismo anche a livello europeo.

«Il razzismo e la violenza restano all'ordine del giorno in Europa», ha dichiarato ieri l'Agenzia, sollecitando gli Stati ad affrontare l'indignazione globale causata dalla morte di George Floyd.

L'Agenzia ha poi riportato alla mente un sondaggio effettuato in Europa nel corso del 2018, nel quale il 30% delle persone di colore ha dichiarato di essere stato vittima di razzismo e il 24% ha dichiarato di essere stato fermato, per un controllo casuale, dalla polizia nei cinque anni precedenti lo studio. Nello studio, la FRA aveva intervistato 5'800 europei di colore.

La fiducia nelle autorità è inoltre più che bassa: solo il 22% delle persone vittime di episodi razzisti si è poi recato alla stazione di polizia per presentare una denuncia: c'è scetticismo sull'esito della procedura e mancanza di fiducia nella polizia.

Sempre secondo il sondaggio, le forze dell'ordine interrogano gli uomini tre volte più spesso delle donne durante i controlli d'identità in strada, che sono percepiti quasi la metà delle volte come una pratica illegale basata sull'etnia. «Nessuno dovrebbe aver paura di essere arrestato solo perché è nero», ha detto il direttore della FRA Michael O'Flaherty in una dichiarazione rilasciata venerdì.

In particolare, l'agenzia dell'UE ha pubblicato una guida per sensibilizzare gli agenti di polizia sull'uso del profilo legale, basato su criteri multipli e non solo razziali.