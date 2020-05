«Si è ancora tenuti a rispettare la distanza sociale»

BERLINO - Angela Merkel è preoccupata per le dimostrazioni di protesta contro le misure restrittive per il coronavirus che si sono registrate in Germania nel weekend. La cancelliera ha invocato prudenza: «Si è ancora tenuti a rispettare le regole del distanziamento», ha affermato parlando a una videoconferenza del presidio della Cdu, secondo un partecipante che ne ha riferito alla Dpa.

Merkel ha altresì criticato quanti vanno a fare la spesa senza la mascherina e quanti, in queste ore, non rispettano le regole di sicurezza, accortezza che vede «come una manifestazione di coraggio». La Germania ha progressivamente allentato le misure di limitazione - scuole e negozi sono aperti, e i Länder possono decidere sulla tabella di marcia delle riaperture -, ma nel weekend migliaia di persone hanno protestato in diverse città contro le misure di limitazione per il contenimento del coronavirus. Il numero di riproduzione R0 della Germania, intanto, è sopra il valore di 1 per il secondo giorno consecutivo.