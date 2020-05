In Germania sale ancora l'R0

BERLINO - Segnali negativi per l'evoluzione dell'epidemia di Covid-19 in Germania. Per il secondo giorno consecutivo, infatti, il numero di riproduzione R0 si attesta sopra al valore di 1 dopo aver conosciuto una flessione fino a 0,65.

L'ultimo R0 calcolato dal Robert-Koch-Institut, responsabile per la raccolta dei dati sul contagio, è di 1,13 contro l'1,10 di sabato. Significa che ogni persona infetta ne contagia in media 1,13.

Come specifica il Robert-Koch-Institut, il numero di riproduzione, da solo, non può essere preso come misura per l'efficacia/necessità di misure di contenimento, ma dà piuttosto una stima dell'evoluzione dell'epidemia. Importanti al fine della decisione in merito ad allentamenti o inasprimenti dei provvedimenti sono invece il numero assoluto di nuovi contagi e quello dei casi gravi.

Alle prese con una riapertura modulata Land per Land, la Germania fa riferimento proprio al numero di nuovi casi per la valutazione degli ulteriori passi da seguire. In particolare, nell'eventualità che una città debba registrare più di 50 nuovi contagi ogni 100'000 abitanti, si dovrebbe procedere alla reintroduzione di restrizioni.

In base agli ultimi dati ufficiali, la Germania conta 169'575 casi totali di contagio, 357 in più rispetto a sabato. Secondo i dati della Johns Hopkins University, però, 145'600 persone infettate sono nel frattempo già guarite dal Covid-19. Le vittime accertate sono 7'417.

Il Land finora più colpito in valore assoluto è la Baviera (seconda per numero di abitanti). Lamenta 44'368 casi di contagio e 2'155 decessi.