Patente di guida senza esame? Ne hanno già approfittato in 20'000

ATLANTA - Settimana scorsa è uscita la notizia che i giovani dello Stato americano della Georgia possono ottenere la patente di guida senza dover effettuare l'esame pratico.

Sette giorni più tardi sappiamo che ben 20'000 (per essere più precisi 19'483) giovani aspiranti autisti hanno approfittato di questa possibilità, ottendendo la patente di guida senza aver fatto alcun esame pratico ufficiale. Lo ha comunicato il Dipartimento di Stato dei servizi di guida.

«Ero nervosa per l'esame di guida, con il parcheggio laterale e tutto il resto», ha confessato alla Cnn la diciassettenne Willa Pevey di Tucker, Georgia. «Quindi ero felice di non doverlo fare».

Nel frattempo, il modo della Georgia di gestire le migliaia di richieste arretrate continua a far discutere. Il Wisconsin, da parte sua, sta valutando di applicare la stessa misura per i propri 16 e 17enni, permettendo a 10'000 richieste di avanzare nonostante la crisi legata al Covid-19.

In tal senso, il portale statunitense ha anche sentito due genitori di Cedarburg, in Wisconsin, che hanno dichiarato che effettueranno "un piccolo esame di guida" alla loro figlia 17enne, per essere sicuri che sia pronta per ottenere la patente. Secondo loro, con dei genitori responsabili che preparano i figli al meglio, una simile misura può funzionare bene.

Ricordiamo anche che ci sono dei requisiti minimi per ottenere la patente in queste condizioni: In Georgia, gli aspiranti autisti devono aver avuto il permesso di guida per almeno 1 anno e 1 giorno senza violazioni al codice stradale e aver completato almeno 40 ore di guida. In Wisconsin, gli adolescenti devono essere in possesso del loro permesso di guida da almeno sei mesi senza aver effettuato violazioni e aver completato almeno 30 ore di guida con i loro genitori.

In ogni caso, la misura continua a non piacere a tutti, e in particolare agli istruttori di guida. Una di loro ha infatti avviato una petizione online per convincere il Governatore della Georgia Brian Kemp a revocare la sua decisione. Si tratta di Sarah Casto, che ha dichiarato a Fox News che non si può dare per scontato che tutti i figli abbiano dei genitori responsabili, e che una simile modalità di ottenimento della patente è irresponsabile e pericolosa.