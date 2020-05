Negozi di alcolici presi d'assalto alla riapertura: il governo li richiude subito

NEW DELHI - Nel primo giorno di allentamento parziale delle misure contro il coronavirus, le autorità di New Delhi sono state costrette a far chiudere i negozi di alcolici poche ore dopo aver permesso loro di riaprire. Davanti a diversi di questi commerci, infatti, si erano formate lunghe file di clienti che spesso non rispettavano la distanza sociale prevista.

Dopo 40 giorni di serrata pressoché totale, la capitale dell'India e altri Stati e territori del Paese avevano permesso per oggi la ripresa delle attività di alcuni piccoli negozi e uffici. Come riporta la BBC, però, davanti ad alcune rivendite di bevande alcoliche di New Delhi si sono presto registrate lunghe file o assembramenti di avventori che non si attenevano alla distanza sociale prescritta di 2 metri. La polizia ha quindi provveduto alla chiusura di questo tipo di esercizi in alcune zone della città.

Il 24 marzo scorso, l'India ha imposto un blocco molto esteso per i suoi oltre 1,3 miliardi di abitanti. La misura ha permesso di contenere il numero ufficiale dei contagi a 42'670 e i decessi a 1'395, anche se si teme che il Paese non esegua abbastanza test.

Nei giorni scorso, il governo federale ha previsto riaperture parziali in base alla diffusione del contagio nei diversi Stati e territori. La riapertura dei negozi di alcolici sta particolarmente a cuore ai governi locali rappresentando una fonte significativa di imposte.

keystone-sda.ch / STF (Altaf Qadri)