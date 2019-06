Ritirata "DeepNude", l'app che spogliava le donne

WASHINGTON - È durata solo quattro giorni, poi è stata ritirata: l'app munita di un algoritmo in grado di 'spogliare' le donne per via digitale in foto non è più online. 'DeepNude' è stata rimossa dal suo creatore dopo l'elevato traffico registrato ma anche le violente critiche.

Lo riporta il Washington Post.

Con l'intelligenza artificiale l'app era in grado di creare immagini "deepfake", presentando in modo approssimativo in foto come una donna sarebbe apparsa senza vestiti. L'app era in grado di funzionare solo sulle donne, non era programmata per "spogliare" gli uomini.

Il creatore dell'app si fa chiamare Alberto e si descrive come un fanatico della tecnologia. L'app era disponibile su Windows e Linux ed era basata su un algoritmo dell'università della California, spiega Alberto a Motherboard, che ha scoperto l'app online. Alberto aggiunge inoltre di essersi interrogato sull'etica dell'app ma di essere arrivato alla conclusione che gli stessi risultati si potevano ottenere tramite programmi per modificare fotografie.