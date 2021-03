Gli sfavillanti colori di Monet (e non solo) in una mostra tutta da respirare

LUCERNA - Mostre che diventano esperienze, da vivere con i cinque sensi ben aperti. Dopo maestri assoluti come Van Gogh, Klimt e Leonardo anche Claude Monet diventa oggetto di un'esposizione multimediale avveniristica e interattiva.

"Monet Experience and the Impressionists", che ha aperto i battenti alla Messe di Lucerna e resterà fruibile fino al 24 maggio, è un omaggio al maestro francese e quella coloratissima corrente che comprende artisti indimenticabili come Gaugin, Degas, Cézanne e Pissarro.

Punto focale, della loro arte e della mostra, è la natura resa in tutta la sua rigogliosa bellezza (e fuori dalle cornici) grazie a un sistema di proiezioni a 360 gradi e colossali schermi alti fino a 6 metri. Da citare, l'ormai immancabile - e immersiva - realtà virtuale grazie ai visori Oculus di ultima generazione.

Per farvi un'idea, date un'occhiata al trailer. E per maggiori informazioni, rimandiamo al sito della mostra, fruibile (come la stessa) in inglese e in tedesco.



