Il Teatro Sociale spalanca le sue porte ai visitatori

BELLINZONA - Il Teatro Sociale di Bellinzona apre le sue porte ai visitatori venerdì 17 luglio dalle 18 alle 21.

Sarà l'occasione, per la popolazione locale come per i turisti, di visitare l’interno dell'unico teatro all'italiana ancora presente in Svizzera, monumento storico d'importanza nazionale e iscritto nella Strada Europea dei Teatri Storici. Il teatro si presenterà con un'illuminazione particolarmente suggestiva per metterne in risalto gli aspetti architettonici e decorativi più significativi.

La serata sarà in concomitanza con l’evento musicale che si terrà in Piazzetta Teatro per "Bellinzona Afterwork - La colonna sonora del tuo aperitivo" nell'ambito di "Estate in Città". L’ingresso è libero. Si raccomanda il rispetto delle misure di distanziamento, di protezione e d'igiene promulgate per prevenire una ulteriore diffusione del coronavirus.