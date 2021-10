Gli ultim(issim)i biglietti per Venditti a Locarno

LOCARNO - Mancano pochi giorni al concerto di Antonello Venditti al Palexpo Fevi di Locarno e l'organizzazione ci tiene a precisare che sì, c'è ancora una manciata di biglietti. Per chi ci stava pensando, quindi, meglio sbrigarsi. Un buon modo per accaparrarseli è prenotarli direttamente su biglietteria.ch.

La data di questo sabato 23 ottobre, è di quelle decisamente particolari e da non perdere, e vede il cantautore romano in una preziosa veste unplugged. Stando a Venditti, sentito da tio.ch giusto un paio di settimane fa, questa tournée post-Covid per lui si sta rivelando una vera gioia: «È come stare fra amici», ha raccontato.

Ricordiamo a chi volesse partecipare che il Certificato Covid è obbligatorio. Apertura porte e casse (ore 19.30) inizio concerto (ore 20.30).