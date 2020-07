Aperte le iscrizioni per il Concorso pianistico internazionale "W.A. Mozart"

LUGANO - L'Associazione Mozart Svizzera, con sede a Lugano, ha lanciato il Concorso pianistico internazionale "W.A. Mozart", il primo completamente online data la particolare situazione legata alla pandemia di coronavirus.

Il concorso nasce dal desiderio di dare un aiuto ai giovani musicisti «affinché superino questa innaturale sospensione della loro vita. La possibilità che i concerti e tutte le attività musicali pubbliche possano riprendere nei prossimi mesi estivi è tanto incerta quanto la capacità di spostarsi degli artisti stessi. Ma non durerà per sempre!» spiegano dall'Associazione, presieduta dalla pianista e docente presso il Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano Anna Kravtchenko.

Le modalità - Potranno partecipare giovani musicisti di qualsiasi nazionalità, che dovranno inviare file video registrati con una videocamera fissa (o un cellulare), di profilo e che mostrino le mani e il viso del pianista. Non è possibile effettuare modifiche di editing all'interno di uno stesso brano, mentre è possibile registrare più brani in momenti separati, si legge nel regolamento. «Tuttavia, i movimenti di una stessa sonata classica e i preludi e fughe devono essere registrati in una sola traccia audio-video. È preferibile che le registrazioni siano state fatte a partire dal 1 febbraio 2020 ma, nel caso di non reperibilità di un pianoforte adeguato, saranno ammesse registrazioni più vecchie».

La giuria - La giuria è composta da importanti maestri, illustri insegnanti di conservatori, istituti e accademie internazionali. Non è prevista la figura del presidente.

I premi - Il premio consisterà in sei borse di studio, divise tra i primi tre pianisti che si saranno distinti nelle due categorie, Junior (fino a 18 anni) e Master (da 19 a 32 anni).

Non solo: è previsto un premio "Leopold Mozart" di 150 franchi svizzeri per la migliore esecuzione di un brano di W. A. Mozart. Inoltre Carles Lama, membro della giuria e direttore della KNS Classical, sceglierà uno o più giovani pianisti fra i partecipanti per offrire la possibilità di realizzazione di un CD pubblicato da KNS Classical.

I vincitori del primo premio delle due categorie saranno invitati a tenere nel 2021 un recital presso l'Associazione Mozart di Rovereto (TN), un recital per l'Associazione Mozart di Lugano, concerto recital per l'Associazione Eutherpe di León - Spagna, un concerto recital per l'Associazione Musica al Tempio di Milano e un recital presso la stagione concertistica de Il Giardino di Fuenti di Cetara (SA).

Tutti i premiati vinceranno la possibilità di esibirsi in un concerto (di massimo 50 minuti) in streaming live o di fare trasmettere un loro concerto preregistrato (in qualsiasi ambito). Il concerto live o registrato di tutte le categorie sarà pubblicato sulla pagina Facebook e sul sito dell' “Associazione Mozart Svizzera”.

Il regolamento è disponibile sul sito dell'Associazione, così come le modalità d'iscrizione. Ci si potrà iscrivere fino al 28 luglio. La votazione avverrà entro l'8 agosto e i risultati verranno pubblicati entro il 12 agosto sul sito dell'Associazione Mozart Svizzera e sulla pagina Facebook.