L'OSI e Khatia Buniatishvili al LAC

LUGANO - Domenica 23 febbraio dalle 20.30 appuntamento nella Sala Teatro del LAC con l'Orchestra della Svizzera italiana.

Il programma prevede l'esecuzione dell'ouverture de "L'italiana in Algeri" di Gioachino Rossini, il Concerto per pianoforte e orchestra n. 3 in do minore op. 37 di Ludwig van Beethoven e la Sinfonia n. 6 in do maggiore D. 589 La piccola di Franz Schubert. Direzione di Markus Poschner, al pianoforte Khatia Buniatishvili.

Prevendita online e offline al LAC.