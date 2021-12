Un film (e un talk) per non dimenticarci del clima

LUGANO - In occasione della giornata internazionale dei diritti umani di oggi, il Film Festival Diritti Umani Lugano propone un video e un talk sulla più grande emergenza che affligge l'umanità.

No, non stiamo parlando della pandemia ma bensì del cambiamento climatico. Per l'occasione sul portale streaming del festival (accessibile cliccando qui) verrà trasmesso a partire dalle 9 e per 48 ore il film “Youth Unstoppable” della pluripremiata regista americana Slater Jewell-Kemker.

A seguire, un approfondimento sul Cop26 con ospiti illustri.