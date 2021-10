“Collective”, se l'inchiesta corre sul filo della fotocamera

LUGANO - La pellicola da non perdere oggi al Film Festival Diritti Umani Lugano è l'opera forse più forte del regista rumeno Alexander Nanau, premiato quest'anno al Festival.

“Collective” è un avvincente docu-inchiesta girata praticamente in diretta e che parte da un caso clamoroso di malasanità in Romania per trasformarsi in qualcosa di ben più grosso. Nominato anche agli Oscar 2021, segue le vicissitudini di un coraggioso gruppo di reporter in cerca della verità.

"Collective" verrà proiettato questa sera al Cinema Corso alle 20:45. In seguito alla proiezione, alla discussione parteciperà anche lo stesso Nanau.

La prevendita è attiva su biglietteria.ch.

