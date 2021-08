Le Vie dei Pardi portano a Lugano

LUGANO - Ritorna, dal 16 al 18 agosto, la tradizionale rassegna Le vie dei Pardi che porta al Boschetto Parco Ciani di Lugano una selezione dei film del Locarno Film Festival.

L’evento, giunto alla ventesima edizione, è organizzato dalla Divisione Eventi e congressi, in collaborazione con il Locarno Film Festival e Cinema Iride, e conferma l’ottima collaborazione tra la Città di Lugano e la manifestazione locarnese. Verranno proiettate tre pellicole provenienti da due delle sezioni principali di Locarno – Concorso internazionale e Concorso Cineasti del presente. L’ingresso è gratuito e in caso di pioggia le proiezioni si svolgeranno presso il Cinema Iride di Lugano.

Lunedì 16 agosto alle 21 verrà proiettato "Nebesa (Heavens Above)" di Srdjan Dragojević, nel Concorso internazionale. "Nebesa" offre una lettura non convenzionale del periodo di transizione di un paese postcomunista, rappresentandolo come un passaggio turbolento da un mondo pagano a un’epoca cristiana. I miracoli sono la risposta della coscienza collettiva ai cambiamenti che obbligano un’intera comunità a guardare al mondo attorno a sé, sconvolto, sotto una nuova luce e in una prospettiva miracolosa.

Martedì 17 agosto sempre alle 21 toccherà a "L'Été l'Éternité (Our Eternal Summer) di Émilie Aussel, in concorso nella sezione Cineasti del presente. Vivere e amare a 18 anni, immergersi nei giorni e nelle notti spensierate dell’estate, perdere improvvisamente la tua migliore amica e rendersi conto che niente dura per sempre. È un momento d'incontri decisivi, per rinascere.

Mercoledì 18 agosto alle 21, infine, tocca a "Il legionario" di Hleb Papou. Daniel è l’unico poliziotto di origine africana del Reparto Mobile di Roma. Deve sgomberare un palazzo occupato in cui vivono 150 famiglie. Una è la sua.