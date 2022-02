La nascita di un nuovo format: “The Official Party - Vanilla meets Twerk On”

RIAZZINO - Sabato 19 febbraio nasce un nuovo format ufficiale targato Vanilla, «dove l’immaginazione e il divertimento saranno i padroni di eventi divertenti e spensierati», spiegano gli organizzatori.

Dalle 23 “The Official Party - Vanilla meets Twerk On” promette animazione e Dj animati in stile “Cartoon”, che faranno vivere le emozioni di un mondo colorato e variopinto. «Un ritorno alla vita e alla gioia di stare - e fare festa - insieme!».

I super ospiti della serata saranno i DJs From Mars, autentiche icone famose in tutto il mondo per i loro celebri mashup delle hit internazionali più amate, accompagnati da due dei più amati artisti locati: i Da Brozz ed Eddie Queen. “Vanilla Meets Twerk On” promette un mix imperdibile tra sonorità internazionali e mainstream che si fondono con il calore delle tinte hip hop e reggaeton, in un mix di colori e luci.

Per informazioni consultare il sito del Vanilla Club. Prevendita in corso su Biglietteria.ch.