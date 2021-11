Anastacia a Locarno: parte oggi la prevendita su Biglietteria.ch

LOCARNO - Prende il via oggi su Biglietteria.ch la prevendita del concerto di Anastacia al Palexpo Fevi di Locarno, in programma il 29 settembre 2022.

La star americana toccherà il Ticino nel corso del suo "I'm Outta Lockdown - The 22nd Anniversary European Tour 2022", che attraverserà tutta l'Europa per poi terminare nel Regno Unito. È la prima tournée compiuta da Anastacia dal 2018. Lo scorso mese di ottobre ha preso parte a "The Masked Singer Australia", vincendo.

Anastacia è un'artista che non ha bisogno di presentazioni: è una delle voci più riconoscibili del nostro tempo e un’icona pop globale che ha venduto, a oggi, oltre 30 milioni di dischi in tutto il mondo collezionando nella sua carriera tantissimi successi multi-platino come ”I'm Outta Love”, "Left Outside Alone”, “I Belong To You” e “Sick and Tired”.

Quello di Locarno sarà un concerto-evento da non perdere, con una delle voci più apprezzate e strepitose del panorama pop-soul internazionale.

Ingressi a partire da 16 anni, per assistere allo spettacolo è necessario presentare il certificato Covid e un documento di identità valido. Apertura porte alle 19.30, inizio del concerto alle 20.30.

I biglietti saranno in vendita dalle ore 10 di oggi, venerdì 26 novembre.