Fino a domenica è il momento di "Re-Cordari"

LUGANO - Dal 22 al 26 settembre lo Studio Foce ospiterà "Re-Cordari" nell'ambito della Rassegna Home.

È lo spettacolo che Cristina Castrillo ha prodotto in occasione dei 40 anni di attività del Teatro delle Radici. La parola latina re-cordis o re-cordari significa passare ancora dal cuore. La spiegazione dice: «Il ricordo richiama nel presente del cuore qualcosa che non è più qui o non è più adesso, ma che per il solo tornare nel cuore rivive. È la possibilità di consultare il passato, d'interrogarlo, per sapere chi siamo, da dove veniamo e dove possiamo spingerci, per non perdere niente di quello che esce dalla nostra vita. Niente e nessuno». Nulla di più vicino ai nostri sentimenti, allora, per festeggiare il compleanno della compagnia.

Repliche alle 20.30 da mercoledì a sabato, domenica 26 alle ore 18. Età dai 14 anni.

Prevendita in corso su Biglietteria.ch.