Buzzi al posto di Schoenenberger e Crivelli Barella nuova capogruppo

BELLINZONA - Come riferito il 24 febbraio scorso, Nicola Schoenenberger capogruppo in gran consiglio della deputazione dei verdi, consigliere comunale a Lugano e co-coordinatore a livello cantonale, inizierà la sua nuova avventura professionale come direttore del prestigioso Giardino Botanico di Ginevra. Vi sarà dunque un avvicendamento all’interno del gruppo parlamentare.

Nuovo gran consigliere - viene riferito oggi - sarà Matteo Buzzi che subentrerà in parlamento riprendendo il lavoro nella commissione “Ambiente, territorio ed energia”. Già co-coordinatore dei Verdi, attuale membro del comitato cantonale, coordinatore della sezione Locarnese e consigliere comunale a Locarno, Matteo Buzzi è laureato in scienze ambientali al Politecnico Federale di Zurigo, dove ha conseguito pure il dottorato in meteorologia.

«Di fronte alle emergenze sociali, ambientali e climatiche da affrontare, sono orgoglioso di poter portare anche in Gran Consiglio i valori e le proposte di cambiamento dei Verdi», ha sottolineato felice di affrontare la nuova sfida.

Vi sarà anche un cambiamento di ruoli all’interno del gruppo parlamentare. Claudia Crivelli Barella, attuale vice capagruppo parlamentare e consigliera comunale a Mendrisio, diventerà la nuova capagruppo parlamentare, che, a sua volta, verrà sostituita da Samantha Bourgoin, attuale deputata, co-coordinatrice dei Verdi e nuova vice capagruppo parlamentare.