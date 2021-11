«Ci sono dipendenti comunali che si sono trovati con una classe salariale inferiore rispetto al bando di concorso»

BELLINZONA - Allettati con una promessa di stipendio e poi assunti con una paga inferiore. A mettere il dito nei bandi di concorso pubblicati per l’assunzione presso l’amministrazione comunale e negli enti autonomi della Città di Bellinzona è un’interpellanza dei Verdi.

«Ci sono stati segnalati casi in cui - scrivono i consiglieri comunali Ronald David, Marco Noi e Giulia Petralli - quanto previsto nei bandi non corrisponde poi alle effettive modalità di assunzione (lettere di nomina)». In particolare, ai Verdi risulterebbe che ci siano dipendenti che si sono ritrovati con una classe salariale inferiore a quella menzionata nel concorso.

Si tratta, ammettono i tre consiglieri, di una possibilità prevista dal ROD (il Regolamento organico dei dipendenti) che menziona una classe di avviamento inferiore, ma per il primo anno. «Il problema - rilevano - sorge quando, dopo il primo anno di prova, il dipendente con qualifiche positive non viene automaticamente inserito nella classe prevista dal bando di concorso». Un modo di procedere che, anche se «è evidente che difficilmente il dipendente colpito da tale ingiustizia faccia ricorso», per i Verdi «sembra essere illegale» e che «espone il Municipio a possibili segnalazioni agli Enti Locali».