La new entry Valenzano Rossi: «Ho grinta e voglia di lavorare»

LUGANO - È il nuovo volto del Municipio di Lugano. La neoeletta Karin Valenzano Rossi, liberale radicale classe 1972, è ancora emozionata per il responso positivo di stamattina. L'ha spuntata nell'Esecutivo con 6'462 voti.

Si aspettava questo risultato?

«Naturalmente era molto combattuta, quindi no, non me l'aspettavo. L'incertezza resta fino all'ultimo. Con il senno di poi è semplice ma sul momento l'emozione è tanta. Sono molto contenta e grata a tutti quelli che mi hanno dato fiducia».

Con quale spinta affronta questa nuova avventura?

«Con tanta grinta, e voglia di fare bene».

Ha sempre voluto entrare in Municipio?

«Quando mi sono avvicinata alla politica attiva cinque anni fa, l’ho fatto con tanto entusiasmo. Il tutto è poi venuto naturale».

Quale dicastero le piacerebbe dirigere?

«Questa è una scelta che verrà fatta dal Municipio, collegialmente. Qualsiasi essa sarà, per me andrà bene. Ritengo che per tutti i dicasteri la competenza principale necessaria sia la voglia di lavorare, e di quella ne ho tanta».

È soddisfatta della nuova formazione dell'esecutivo?

«Sì, sono però dispiaciuta per l’uscita di Michele Bertini (PLR), è una grossa perdita per la città e per il nostro partito. Per il resto speriamo che si instauri un buon clima, le premesse ci sono».

Tipress