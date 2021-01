I Verdi del Ticino si presentano con un nuovo sito

BELLINZONA - Si potrebbe dire: tutti i Verdi sotto un unico tetto. Dalle attività dei Verdi Svizzeri e della consigliera nazionale Greta Gysin, a quelle dei Verdi del Ticino, del gruppo parlamentare in Gran Consiglio e delle verdi e dei verdi attivi nei Comuni. Si potrà trovare tutto ciò sulla nuova piattaforma del partito.

Il nuovo sito presenza diversi livelli di lettura. Attraverso l’attualità si scoprono gli oggetti in votazione, le prossime elezioni, le campagne, le news di ogni livello istituzionale, che siano comunicati, articoli, atti parlamentari o eventi.

Attraverso i temi, sempre in evoluzione, si scoprono invece l’impegno dei Verdi per le principali cause, per una società più verde, equa e inclusiva. Gli ambiti spaziano dai temi ambientali (come il clima, la transizione energetica ed ecologica, la pianificazione del territorio), ai temi sociali (come la parità, i diritti fondamentali, la disabilità, la salute), ai temi economici (come l’agricoltura, il lavoro, la protezione dei consumatori).

Un’intera sezione sarà poi dedicata ai Verdi attivi nei Comuni che vorranno presentarsi alle elezioni comunali. In questa sezione, i lavori sono ovviamente in evoluzione.