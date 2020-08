«Cara Tania, hai ragione tu»

LUGANO/BERNA - Cinque anni e mezzo di carcere per uno stupratore seriale. Tre vittime accertate, a una delle quali, Tania Rosato, la condanna proprio non va giù. «Ridicola» l'ha definita in un'intervista a tio.ch/20minuti. La 34enne di Breganzona ha preso carta e penna settimana scorsa, e ha scritto alla deputazione ticinese a Berna. Chiede una nuova legge: «Troppe donne subiscono quello che ho passato io e troppo poche denunciano».

I numeri le danno ragione. In Ticino l'anno scorso sono stati accertati 265 reati contro l'integrità sessuale (106 in più rispetto all'anno prima). I casi di coazione e violenza (43, in aumento) sono la punta dell'iceberg, se si considera che in Svizzera secondo i sondaggi – gfs.bern, Amnesty International – circa una donna su cinque subisce rapporti non consensuali almeno una volta nella vita.

La buona notizia è che a Palazzo Federale qualcosa si muove. La lettera di Tania è arrivata, ed è stata letta – nonostante il periodo estivo – da diversi deputati. Verrà discussa alla prossima seduta, ma sul tema i deputati ticinesi sono abbastanza d'accordo: urgono modifiche, e una revisione del codice penale è in corso. Il problema sono i tempi.