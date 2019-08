Lugano Airport: «È ora di aprire gli occhi, il giocattolino è rotto»

BELLINZONA - È notizia di questi giorni che nel corso dei prossimi anni anche Swiss potrebbe abbandonare lo scalo di Lugano Agno.

Per l'MPS si tratta della «prova del nove» di quanto affermato e ribadito a più riprese negli scorsi mesi: «Il previsto investimento pubblico con oltre 50 milioni di franchi per il rilancio dello scalo di Lugano Agno sarà un buco nell’acqua. Non vi sono ragioni economiche, commerciali, aziendali e/o turistiche che giustifichino il mantenimento e tanto meno lo sviluppo dell’aeroporto di Agno quale struttura pubblica o di interesse pubblico».

Per il Movimento è quindi «inutile nascondersi dietro un dito ed affermare che non vi è ancora una decisione definitiva (...), bisogna farsene una ragione: il giocattolino di Lugano Agno si è rotto e non serve incaponirsi».

Matteo Pronzini, Simona Arigoni, Angelica Lepori, tramite un'interpellanza, chiedono quindi al Consiglio di Stato: